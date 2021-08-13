Manisa FK TFF 1. Lig'e galibiyetle başlamak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa FK TFF 1. Lig'e galibiyetle başlamak istiyor

Manisa FK TFF 1. Lig'e galibiyetle başlamak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 1. hafta mücadelesinde yarın saat 19.15'te deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 1. hafta mücadelesinde yarın saat 19.15'te deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Manisa FK, rakibini mağlup ederek TFF 1. Lig'e galibiyetle başlamak istiyor.

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 1. hafta mücadelesinde 14 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez yükseldiği TFF 1. Lig'e galibiyetle başlamak isteyen Manisa FK, İstanbulspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam

Manisa Futbol Kulübü ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadelede Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Gürcan Hasova görev yapacak. - MANİSA

Manisa FK TFF 1. Lig'e galibiyetle başlamak istiyor
Manisa FK TFF 1. Lig'e galibiyetle başlamak istiyor
Manisa FK TFF 1. Lig'e galibiyetle başlamak istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nu 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti
Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nu "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti
Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak
Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Yusuf Güney Şahan Gökbakar Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa FK TFF 1. Lig'e galibiyetle başlamak istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:35:58. #1.16#

title