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Manisa FK telafi peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa FK telafi peşinde

TFF 1'inci Lig'de sezona 3 maçta 3 galibiyetle başladıktan sonra üst üste Büşükşehir Belediye Erzurumspor ve Menemenspor'a yenilerek düşüşe geçen Manisa FK, yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek.

TFF 1'inci Lig'de sezona 3 maçta 3 galibiyetle başladıktan sonra üst üste Büşükşehir Belediye Erzurumspor ve Menemenspor'a yenilerek düşüşe geçen Manisa FK, yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

?Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Tormin maçta görev alamayacak. Teknik direktör Serkan Özbalta son maçlarda yaşanan kayıpları telafi edeceklerini belirterek, "Evimizde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Moral ve motivasyonumuzu yüksek tutup sahada elimizden geleni yapacağız" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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