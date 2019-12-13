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Manisa FK telafi peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçında GMG Kırklarelispor'la golsüz berabere kalıp evinde İnegölspor'a 2-0 kaybeden lider Manisa Futbol Kulübü, yarın ilk yarının son maçında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne konuk olacak.

13.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:08
Manisa FK telafi peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçında GMG 'la golsüz berabere kalıp evinde 'a 2-0 kaybeden lider Futbol Kulübü, yarın ilk yarının son maçında Futbol Kulübü'ne konuk olacak. 15 Temmuz Stadı'nda Tarık Güldal'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Teknik direktör İsmail Ertekin, ilk devreyi lider bitirmeyi garantilediklerini belirterek, "Sancaktepe deplasmanından mutlak galibiyetle dönmeliyiz. Son iki maçta istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ancak kayıpları mutlaka telafi edeceğiz. Devreye en yakın rakibimiz Yılport Samsunspor'un en az 4 puan önünde lider girmeliyiz. İyi hazırlandık ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.


Kaynak: DHA
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