Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altan: "Önümüzün açık olduğunu düşünüyorum"

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında ağırladığı Altınordu karşısında 1-0 galip gelen Manisa FK'da Teknik Direktör Turgay Altan, "Yaklaşık 9 maçtır mücadele edip 3 puan kazanamamanın getirdiği büyük bir kaygıyla devam eden bir grup vardı. 3 puanın getirdiği özgüven ile önümüzün açık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK evinde ağırladığı Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altan, "Her iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Özellikle Altınordu genç ve misyonu olan bir kulüp. Uzun yıllar da bu misyonu devam ettiren ve Türkiye'ye kazançlar sağlayan bir kulübümüz. Onlarla oynamaktan gerçekten gurur duyduk. Yaklaşık 9 maçtır mücadele edip 3 puan kazanamamanın getirdiği büyük bir kaygıyla devam eden bir grup vardı. 3 puanın getirdiği özgüven ile önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Onları da ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu ligde kazanmanın bir bedeli, bu oyunun da bir gerekliliği var. Maalesef bunu yapmadığınız zaman bir adım eksik kaldığı andan itibaren maç kazanmak zorlaşıyor. Bu kazanmak ve kaybetmek de bir alışkanlık. Kazanma alışkanlığının başlangıcı olan bir maç olacağını düşünüyorum. Gerçekten 4 haftadır buradayım. Oyuncular büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Aynı zamanda kaliteli bir kadro var. Manisa Futbol Kulübü'nün de gerçek hedeflerine ulaşabilmesi için bu 3 puan çok değerliydi. Bu sadece başlangıç. Bunu da temenni ederim ki önümüzdeki maçlarda da gelir ve ilk yarının sonunu istediğimiz gibi bitirip asıl hedefimiz olan yere doğru yolculuğa başlarız" diye konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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