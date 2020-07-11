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Manisa FK Teknik Direktörü Arslan: Adaletli bir karar verilmeliydi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle alt ligleri tescil etmesinin ardından 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off oynamaya hak kazanan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan, süreci değerlendirdi.

Manisa FK Teknik Direktörü Arslan: Adaletli bir karar verilmeliydi
11.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:37

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle alt ligleri tescil etmesinin ardından 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off oynamaya hak kazanan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan, süreci değerlendirdi. TFF'nin kararına saygı duyguduklarını ancak şampiyonluk mücadelesi veren ve Play-Off hesapları yapan takımlara karşı daha adil bir sonucun çıkması gerektiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu kararın yanlış bir karar olduğunu değerlendirmek istiyorum. Play-Off dışında kalan takımlara da geçmiş olsun diyorum. Çünkü onlar da yarışın içindeydi. TFF tarafından yarış dışında bırakıldılar. Biz maçların oynanmasını baştan beri istemiştik. Kamuoyunda Manisa FK maçların oynanmasını istemiyor gibi bir algı oluştu ama tam tersi biz liglerin aynı üst ligler gibi oynanmasını talep ettik. Çünkü herkes için daha adaletli bir durum ortaya çıkacaktı. Herkes oynayarak hak edecekti veya kaybedecekti. Matematiksel olarak bazı formüller uygulandı, zorlama formüller de uygulandı. Bunun hakkaniyetsiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

'ZORLAMA BİR KARAR OLDU'

Manisa FK'nın bir üst lige çıkma arzusunun sonuna kadar sürdüğünü anlatan Cihat Arslan, "Maçlar nerede oynanırsa oynansın, biz bir üst lige çıkma arzumuzu ve kararlılığımızı devam ettireceğiz. 18 puan fark atan bir takım olarak, matematiksel olarak şampiyonluk şansımız da varken TFF'nin aldığı kararla biz o hayalimizden de vazgeçiyoruz. Ligi kısalttınız ama Play-Off'u da kısalttınız. O zaman benim 2'nci olmamla, diğer takımın 5'inci olması arasındaki avantaj da yok oldu. İç saha ve dış saha olayı da yok edildi. Tarafsız sahada zorlama bir Play-Off kararı verildi. Bunun tamamen zorlama olduğuna inanıyorum. İnşallah bu kararı bağımsız almışlardır" ifadelerini kullandı.ANTALYA'DA MAÇ OYNANMAZCihat Arslan, Play-Off maçlarının Antalya'da oynanma kararının da çok yanlış olduğunu dile getirdi. Arslan, "Alınan bütün yanlış kararlara bir de Antalya eklendi. Sporcu sağlığı bizim için çok önemli. Doktorlarla, profesörlerle görüştük. Neler yapabileceğimiz konusunda takımların yetkilileriyle görüştük. Bu sıcak havada performans sporu olan futbolun çok sağlıklı olamayacağı kararını da doktorlardan aldık. Maçların Antalya'da oynanma fikrinin çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Biz, oradaki organizasyonlara, sahalara, otellere bir saygısızlık yapmak istemiyoruz. En önemlisi müsabakaların daha hangi gün, hangi stadyumda oynanacağı bize bildirilmedi. Otellerde bize şu anda çok fahiş fiyatlar sunuldu. Bunlar da kulüplerimize maddi anlamda büyük yük getirdi. Bu kararın zorlama bir karar olduğu buradan belli, şu anda TFF yetkilileri Antalya'da stat denetliyorlar. Bunun hazırlığının daha önce olması gerekirdi" diye konuştu.İNEGÖL'E ODAKLANACAĞIZManisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan, sözlerine şu şekilde son noktayı koydu: "Ben, rakiplerimize her zaman saygı duyduğumu belirtmek istiyorum. İlk maçta karşılaşacağımız İnegölspor'a da saygı duyuyorum. Hem gücüne, hem bulunduğu duruma, dinamizmine ve yıllardır Türk futboluna kazandırdığı genç oyunculara saygı duyarak mücadelemizi vereceğiz. Kazanmak istiyoruz. Son olarak onların iç sahada oynadığı maçlarını izlemiştim. Coşkulu ve önemli bir takım olarak gördüm. Mücadele etmekten zevk duyacağımız bir rakip. İnşallah kazanan biz oluruz. Bizim şu anda tamamen odaklandığımız maç İnegöl maçı. Onu geçerseniz varsınız. Zor bir maç olacak ama kendi kalitemiz bunu başarabilecek güçte."

Kaynak: DHA

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