Manisa FK Teknik Direktör Özbalta: İkinci yarı çok daha zor olacak
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Manisa FK Teknik Direktör Özbalta: İkinci yarı çok daha zor olacak

13.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:24
Manisa FK Teknik Direktör Özbalta: İkinci yarı çok daha zor olacak

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 48 puanla lider tamamlayıp Antalya'da kampa giren Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 48 puanla lider tamamlayıp Antalya'da kampa giren Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu. İkinci yarı hazırlıklarını değerlendiren Özbalta, "İlk yarı itibariyle istediklerimizi yapabildiğimiz, oyuncularla bu işin üstesinden gelebildiğimiz bir dönem oldu. Bizim için güzel bir sezon başlangıcı oldu. Namağlup bir şekilde girdiğimiz ilk yarı sonrası kamp dönemimiz de çok sağlıklı bir şekilde geçiyor. Herkesin huzurlu ve mutlu olduğu bir yerde güzel paylaşımlar oluyor. O anlamda bizi çok mutlu eden bir ilk yarı geçirdik" dedi.

İkinci devrenin 27 Ocak'ta başlayacağını hatırlatan Özbalta, "İkinci yarı için çok sıkı bir lig bizi bekliyor. Bu konuda çok itidalliyim. Bu iş matematiksel olarak bitmeden asla sevinmeyeceğiz. Ben ne kadar itidalliysem karşımda da o kadar karakterli bir oyuncu grubum var. Onlardan çok güzel geri dönüşler alabiliyorum. Ülke olarak oyunumuzda kendimizi geliştirmemiz gereken çok nokta var. Başta biz hocaların da kendisini geliştirmesi gereken birçok parametre var. İkinci yarıda biz takım olarak oynadığımız oyunun çok daha üstüne çıkmak istiyoruz. Mücadelenin çok fazla olacağı bir ikinci yarı olacak. Takımımızın geldiği bu noktada da kampımız çok daha verimli geçiyor. Her hocanın çalışmak isteyeceği bir ortam bulunuyor" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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