Manisa FK tarihe geçti
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Manisa FK tarihe geçti

Manisa FK tarihe geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Haftalar önce Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Manisa FK, ligdeki son maçında deplasmanda Sarıyer ile golsüz berabere kalarak namağlup şampiyon olarak ligi tamamladı.

Haftalar önce Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Manisa FK, ligdeki son maçında deplasmanda Sarıyer ile golsüz berabere kalarak namağlup şampiyon olarak ligi tamamladı. Manisa FK, son haftayı BAY geçecek.

Manisa FK, Türkiye futbol liglerinde tarihe geçti. 1991-1992 sezonunda o zamanki adı Türkiye 1. Futbol Ligi şimdiki adı Süper Lig olan ligde namağlup şampiyon olan Beşiktaş'tan 29 yıl sonra namağlup şampiyonluğa ulaşan Manisa FK, adını tarihe yazdırdı.

Ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve geçtiğimiz hafta evinde 6-0 kazandığı Gümüşhanespor müsabakasının ardından şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Manisa FK, son maçında Sarıyer deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılınca ligi namağlup bitirmiş oldu.

Manisa FK, ligin son haftasını BAY geçecek.

Manisa temsilcisi, ligde oynadığı 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik alarak topladığı 84 puanla namağlup şampiyon oldu. 84 gol atan Manisa FK, kalesinde ise sadece 22 gol gördü. - MANİSA

Manisa FK tarihe geçti
Manisa FK tarihe geçti
Manisa FK tarihe geçti
Manisa FK tarihe geçti
Manisa FK tarihe geçti
Manisa FK tarihe geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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