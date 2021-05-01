Manisa FK tarihe geçmek için sahada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa FK tarihe geçmek için sahada

Manisa FK tarihe geçmek için sahada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce şampiyonluk ve ilk kez TFF 1'inci Lig'e çıkışını garantileyip kupasına hafta içi evinde Gümüşhanespor'u 6-0 yendiği maçın ardından kavuşan Manisa Futbol Kulübü, sezonu namağlup tamamlayıp tarihe geçmek için yarın Sarıyer deplasmanına çıkacak.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce şampiyonluk ve ilk kez TFF 1'inci Lig'e çıkışını garantileyip kupasına hafta içi evinde Gümüşhanespor'u 6-0 yendiği maçın ardından kavuşan Manisa Futbol Kulübü, sezonu namağlup tamamlayıp tarihe geçmek için yarın Sarıyer deplasmanına çıkacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Bu sezon oynadığı 35 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik alıp rekorlar kıran Manisa FK, kendisi için ligin son maçında Sarıyer'e de yenilmezse Türkiye'de yıllar sonra namağlup şampiyon olan ilk takım olacak.

Daha önce Beşiktaş, o dönemki adı 1'inci Lig olan Süper Lig'de 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılardan önce 1983-1984 sezonunda Malatyaspor 2'nci Lig'de yenilgisiz şampiyon oldu. Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda ligi namağlup bitirmesine rağmen ikinci sırayı elde etti. Bu sezon Türkiye'de liglerdeki 145 profesyonel takım arasından namağlup tek ekip olan Manisa FK, sezonu namağlup tamamlarsa 29 yıl sonra ilki başaracak. Manisa ekibi sezonun son haftasını ise bay takım olarak geçecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Vedat Bilgin Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Meral Kaplan Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manisa FK tarihe geçmek için sahada - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 12:34:08. #1.16#

title