Manisa FK sezona Akhisar'da başlayacak
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Manisa FK sezona Akhisar'da başlayacak

Manisa FK sezona Akhisar'da başlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleşecek onarım tamamlanana kadar karşılaşmalarını Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayacak.

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleşecek onarım tamamlanana kadar karşılaşmalarını Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayacak.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, gelecek sezon Mümin Özkasap Stadı'na veda ederek karşılaşmalarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bakıma alınması nedeniyle Manisa FK sezona Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda başlayacak. Manisa FK Başkanvekili Engin Anlı ve beraberindeki heyet Spor Toto Akhisar Stadyumu'na giderek incelemelerde bulundu.

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nun Manisa için önemli bir spor yatırımı olduğuna dikkat çeken Başkanvekili Engin Anlı, "Akhisarspor uzun yıllar şehrimizi Süper Lig'de temsil etti. Ardından bu sezon TFF 1. Lig'e veda etmesi herkesi olduğu gibi bizi de üzdü. Futbolda bu tarz inişler çıkışlar olabiliyor. Akhisarspor'un tekrar üst liglerde olması en büyük temennimiz. Bu sezon Manisa Futbol Kulübü olarak şehrimizi TFF 1. Lig'de temsil etmenin gururunu yaşayacağız. Manisa 19 Mayıs Stadı'nın onarıma alınması nedeniyle sezon başlangıcına yetişmesi zor. Bu nedenle Manisa 19 Mayıs Stadı tamamlanana kadar karşılaşmalarımızı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayacağız. Büyük yatırımlarla yapılan bu modern statta TFF 1. Lig maçı oynayacağımız için mutluyuz." dedi. - MANİSA

Manisa FK sezona Akhisar'da başlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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