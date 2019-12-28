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Manisa FK, Sertaç Çam'la anlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.

28.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:10
Manisa FK, Sertaç Çam'la anlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi lider tamamlayan Kulübü dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. İkinci devrede zirveyi bırakmak istemeyen siyah-beyazlılar 1'inci Lig ekibi Keçiörengücü'nün sağ kanadı Sertaç Çam'la prensipte anlaştı. Hafta içinde Manisa'ya gelecek 27 yaşındaki oyuncunun resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Gaziosmanpaşa altyapısında futbola başlayan Sertaç, Bandırmaspor, Tokatspor, Kocaeli Birlikspor, Altınordu, Bakspor ve Keçiörengücü'nde oynadı. Bu sezonun ilk yarısında Keçiörengücü'nde 14 lig maçına çıkan deneyimli futbolcu 1 gol attı.


Kaynak: DHA
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