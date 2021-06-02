Manisa FK savunmasına bir takviye daha

Manisa Futbol Kulübü, dış transferde savunma oyuncusu Sadi Karaduman'ın ardından yine savunma oyuncusu olan Veli Çetin'i kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, dış transferde savunma oyuncusu Sadi Karaduman'ın ardından yine savunma oyuncusu olan Veli Çetin'i kadrosuna kattı. Hedefleri olan bir kulübe geldiğini belirten Veli Çetin, Manisa FK'nın başarısı için mücadele edeceğini belirtti.

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, savunma oyuncusu Veli Çetin ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkanvekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Serkan İşyapan yer aldı. Törende konuşan Sportif Direktör Serkan İşyapan, "Veli Çetin'in aramıza katılmasından dolayı mutluyuz. Savunma hattında gücümüze güç katacak bir isim. Bu kulüp çatısı altında başarılı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Veli Çetin'in önemli bir oyuncu olduğunu belirten Başkanvekili Engin Anlı, "Veli Çetin son dönemde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken bir oyuncuydu. Takımımıza katkı sağlayacak önemli bir transfer. Yeni sezonda Manisa'mızı TFF 1. Lig'de en iyi şekilde temsil edecek bir takım kurmak istiyoruz. Veli Çetin transferi de bu doğrultuda atılmış bir adım. Veli kardeşimize ve camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Veli Çetin: "Manisa FK vizyonu ve hedefleri olan bir kulüp"

Manisa FK ailesine katıldığı için mutlu olduğunu vurgulayan yeni transfer Veli Çetin ise, "Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Manisa Futbol Kulübü vizyonu ve hedefleri olan bir kulüp. Geçen sezonki başarısı ortada. Rekorlar kırarak TFF 1. Lig'e yükseldi. İnşallah bu sezon da aynı hedefle şampiyonluğa ulaşırız. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Veli Çetin kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün kadrosuna kattığı Veli Çetin 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Damlaspor'da başlayan ve ardından Beşiktaş altyapısına transfer olan Veli Çetin, Menemenspor'da profesyonelliğe geçiş yaptı. 2013-2014 sezonunda Menemenspor formasıyla TFF 3. Lig'de şampiyon olan Veli, 2018-2019 sezonunda yine Menemenspor ile TFF 2. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Veli, 2019-2020 sezonunda Yılport Samsunspor formasıyla da TFF 2. Lig'de şampiyon olma başarısını gösterdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı