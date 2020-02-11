Manisa FK-Samsunspor maçında 'Süper' teknik adamlar rakip olacak

11.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:48

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana şampiyonluk için çekişen Manisa Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor'u cumartesi günü karşı karşıya getirecek liderlik maçı, kariyerlerinde daha çok Süper Lig'de görev yapan iki teknik adam Cihat Arslan ve Ertuğrul Sağlam'ın mücadelesine de sahne olacak. Kariyerinde daha önce Medipol Başakşehir'i 1'inci Lig'de şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıyan Arslan, ligde Akhisarspor'da iki farklı dönemde teknik adamlık yaptı. Cihat Arslan, Süper Lig'de Akhisar'dan geçen sezon ikinci yarıda ayrıldı.

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor, Yılport Samsunspor, Eskişehirspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor gibi ekipleri çalıştıran Ertuğrul Sağlam ise 2010 yılında Bursaspor'u şampiyon yaparak tarihe geçti. Tecrübeli teknik adam Süper Lig'de son olarak geçen sezon Kayserispor'u çalıştırdı. Futbolculuk kariyerlerinde Süper Lig'de birçok kez karşı karşıya gelen, teknik adam olarak ligde karşılıklı maçlara çıkan Arslan ve Sağlam'ın yolları bu kez 2'nci Lig'deki şampiyonluk yarışında kesişecek.

Kaynak: DHA