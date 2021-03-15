Manisa FK şampiyonluk için gün sayıyor
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Manisa FK şampiyonluk için gün sayıyor

15.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:50
Manisa FK şampiyonluk için gün sayıyor

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Amed Sportif Faaliyetler'i geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek en yakın rakibine 19 puan farkla nağmulp liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, mutlu son için geri sayıma geçti.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Amed Sportif Faaliyetler'i geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek en yakın rakibine 19 puan farkla nağmulp liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, mutlu son için geri sayıma geçti. Ligde son 9 maçı kalan siyah-beyazlı ekip, önündeki 2 karşılaşmayı kazanıp ikinci sıradaki Hekimoğlu Trabzon'un 1 mağlubiyet alması halinde resmen adını 1'inci Lig'e yazdıracak. 

Geçen sezon Play-Off finalinde kaybettiği 1'inci Lig'e çok yaklaşan Manisa Futbol Kulübü'nde tüm hesaplar şampiyonluk üzerine yapılırken, teknik direktör Serkan Özbalta, Amed Sportif'i de yenerek önemli bir engeli daha aştıklarını söyledi. Ciddiyeti elden bırakmadan yollarına devam edeceklerini belirten Özbalta, "Zorlu bir maça çıktık. Kazandığımız için mutluyuz" dedi. Ege ekibi gelecek hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor'la karşı karşıya gelecek.

AMED SPORTİF'E TEPKİManisa FK, Amed Sportif maçının son anlarında çıkan gerginlik hakkında açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sahamızda kazandığımız maçın ardından galibiyetimizi gölgelemek isteyen rakip takım yöneticileri ve bazı sosyal medya hesapları asılsız iddialarda bulunmuştur. Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen takımımızı saha dışına çekmek niyetinde olan rakip yöneticiler ve sosyal medya hesaplarının Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e yönelik asılsız iddialarla ve paylaşımları kamuoyu ve kulübümüzde büyük üzüntüye neden olmuştur. Başkanımız Cengiz Ergün'ün iddia edildiği gibi olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. Rakip antrenörün futbolcumuz Volkan Okutmak'a attığı yumruk herkes tarafından görülmüş ve antrenör kırmızı kartla oyun dışına gönderilmiştir. Temsilci ve hakem raporlarında da görülecektir ki olayların asıl sorumlusu son dakikada gelen golümüzü ve yenilgiyi kabullenemeyen rakip takım yöneticileri, oyuncuları ve teknik heyetidir" denildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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