Manisa FK şampiyonluk aşkına
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Manisa FK şampiyonluk aşkına

23.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:11
Manisa FK şampiyonluk aşkına

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana namağlup zirvede yer alıp rakiplerinin açık ara önünde şampiyonluğunu ilan etmek için günleri sayan Manisa Futbol Kulübü, yarın Anagold 24Erzincanspor'u ağırlayacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana namağlup zirvede yer alıp rakiplerinin açık ara önünde şampiyonluğunu ilan etmek için günleri sayan Manisa Futbol Kulübü, yarın Anagold 24Erzincanspor'u ağırlayacak. Mümin Özkasap Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bitime 8 maç kala 74 puanla 9 maçı kalan en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 19 puan önünde olan siyah-beyazlı ekip yine kazanıp Spor Toto 1'inci Lig'e bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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