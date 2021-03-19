Manisa FK şampiyonluğa gün sayıyor
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Manisa FK şampiyonluğa gün sayıyor

19.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:26
Manisa FK şampiyonluğa gün sayıyor

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 3-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, bitime 8 maç kala şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 3-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, bitime 8 maç kala şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Geride kalan 28 maçta 23 galibiyet alıp sadece 5 maç berabere kalan siyah-seyazlılar, en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 19 puan fark önünde liderliğini korudu. Şampiyonluk için gün sayan Ege ekibi, profesyonel liglerde mücadele eden 145 takım arasında yenilmeyen tek ekip olma unvanını sürdürürken bu sezonun en erken şampiyonu olmaya da çok yaklaştı.

Şampiyonluk için kesin dil kullanmadıklarını ifade eden Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Her karşılaşma gibi bu da önemli bir karşılaşmaydı. Rakibimiz konum itibariyle rahat bir pozisyondaydı ama futbolda her şey mümkün. Daha oynanacak 8 müsabaka var. Bu iş matematiksel olarak bitmeden hiçbir şey bitmiş sayılmaz. İkinci sıradaki takımın 19 puan önündeyiz ama onların 9 tane müsabakası bizim de 8 tane müsabakamız var. Ben olaya böyle bakarım. Rakip takım kaybetmiş veya kazanmış ben buna bakmıyorum. Alacağımız 9 puanla insanların istediği, arzuladığı şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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