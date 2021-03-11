Manisa FK şampiyon gibi

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana Türkiye'de liglerin tek namağlup takımı olarak liderlik koltuğundaki yerini koruyan Manisa Futbol Kulübü şampiyonluğa artık çok yaklaştı. Deplasmanda Sancaktepe FK'yıda 3-0'la geçen siyah-beyazlı ekip, haftaya takipçisi olarak giren 24Erzincanspor'un mağlubiyetiyle en yakın rakibiyle arasındaki farkı bitime 10 maç kala 19 puana çıkardı. Türkiye liglerinin bu sezon gol, averaj, galibiyet ve puan rekorlarını elinde bulunduran Manisa FK, tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkışını ilan etmek için şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı.

Sancaktepe FK maçı ile sıkışık bir fikstüre girdiklerini belirten teknik direktör Serkan Özbalta, "Rakibin bulunduğu konumdan dolayı böyle karşılaşmalar zor adapte olunan maçlardır. Maçı ciddiye almadığımız takdirde başımıza çorap örebilecek karşılaşmalardır. O anlamda bu gibi uzun süredir mağlup olmayan oyuncu grubumuzu motive halde tutmak durumundaydık. Maçın sonunda gördüm ki gayet ciddi, sahada maça adapte olan bir oyuncu grubumuz vardı. Üstesinden gelmesini bildik. Ligin ikinci yarısında gol yemediğimiz 6'ncı karşılaşmayı geride bıraktık. Bu hedefi devam ettirmek istiyoruz. Gol yemeden goller atarak bir an önce ipi göğüsleme adına yolumuza devam edeceğiz. Sıkışık bir takvime girdik. Pazar günü Amedspor maçı ondan sonra Kahramanmaraş maçı ile biten sıkıştırılmış bir takvim var. Kazanarak çıkmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı