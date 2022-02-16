Manisa FK, RH Bandırmaspor'a konuk oluyor

MANİSA (İHA) - Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda RH Bandırmaspor'a konuk olacak. Manisa FK bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Bandırma'ya hareket etti.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan takım daha sonra Bandırma'ya hareket etti.

Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübümüz, 17 Şubat Perşembe günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak. Canlı yayınlanacak olan mücadelede Manisa FK, Bandırma deplasmanından 3 puanla dönerek haftayı galibiyetle kapatmak istiyor.

Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek

Manisa Futbol Kulübümüz ile RH Bandırmaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmada Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ali Can Alp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Berkan Çetin. - MANİSA

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