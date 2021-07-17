Manisa FK Orgill'le imzaladı
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Manisa FK Orgill'le imzaladı

Manisa FK Orgill'le imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezonda tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü, Dever Orgill transferi resmen bitirdi.

Yeni sezonda tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü, Dever Orgill transferi resmen bitirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin  Dever Orgill" ifadesi kullanıldı. Geçen sezon Antalyaspor forması giyen Jamaikalı oyuncu, 32 maça çıkıp 1 gol attı. Geçtiğimiz sezonlarda Ankaragücü forması da giyen 31 yaşındaki forvet 16 defa Jamaika Milli Takımı'nda top koşturdu.  


- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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