Manisa FK önce Akhisar sonra 19 Mayıs'ta
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Manisa FK önce Akhisar sonra 19 Mayıs'ta

Manisa FK önce Akhisar sonra 19 Mayıs'ta
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

GEÇEN sezon Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Türkiye liglerinde 29 yıl sonra namağlup şampiyon olan ilk takım unvanını alarak ilk kez TFF 1'inci Lig'e adını yazdıran Manisa Futbol Kulübü'nün stat sorunu çözüldü.

GEÇEN sezon Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Türkiye liglerinde 29 yıl sonra namağlup şampiyon olan ilk takım unvanını alarak ilk kez TFF 1'inci Lig'e adını yazdıran Manisa Futbol Kulübü'nün stat sorunu çözüldü. Mümin Özkasap Stadı'nda elektronik bilet sistemi olmadığı için rotasını Manisa 19 Mayıs Stadı'na kıran siyah-beyazlı ekip, bu stadın eksikleri tamamlanana kadar maçlarını Akhisar'da oynayacak. Manisa FK, 19 Mayıs Stadı'nın bakımları ve elektronik bilet sistemi tamamlanana kadar rakiplerini iç sahada Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda ağırlayacak.  

Başkanvekili Engin Anlı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret ederek stat ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Akhisar Stadı'nın Manisa için önemli bir spor yatırımı olduğuna dikkat çeken Anlı, "Akhisarspor uzun yıllar şehrimizi Süper Lig'de temsil etti. Ardından bu sezon TFF 1'inci Lig'e veda etmesi herkesi olduğu gibi bizi de üzdü. Futbolda bu tarz inişler çıkışlar olabiliyor. Akhisarspor'un tekrar üst liglerde olması en büyük temennimiz. Bu sezon Manisa Futbol Kulübü olarak şehrimizi TFF 1'inci Lig'de temsil etmenin gururunu yaşayacağız. Manisa 19 Mayıs Stadı'nın onarıma alınması nedeniyle sezon başlangıcına yetişmesi zor. Bu nedenle stat tamamlanana kadar maçlarımızı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayacağız. Bu konuda bizlere desteğini esirgemeyen Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Büyük yatırımlarla yapılan bu modern statta TFF 1'inci Lig maçı oynayacağımız için mutluyuz" dedi.


Manisa FK önce Akhisar sonra 19 Mayıs'ta
Manisa FK önce Akhisar sonra 19 Mayıs'ta
Manisa FK önce Akhisar sonra 19 Mayıs'ta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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