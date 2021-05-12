Manisa FK'nın yeni sportif direktörü Serkan İşyapan oldu
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Manisa FK'nın yeni sportif direktörü Serkan İşyapan oldu

Manisa FK'nın yeni sportif direktörü Serkan İşyapan oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Futbol Kulübü'nde Sportif Direktörlük görevine Serkan İşyapan getirildi.

Manisa Futbol Kulübü'nde Sportif Direktörlük görevine Serkan İşyapan getirildi. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, "Serkan İşyapan içimizden gelen biri, başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü'nde Sportif Direktörlük görevine Serkan İşyapan getirildi. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Manisa FK Başkan Mevlüt Aktan, "Serkan İşyapan kulübün içerisinde yıllardır görev alan bir isim. Sportif Direktörlük görevinde de başarılı olacağına inanıyorum. Hem kendisine hem de camiamıza hayırlı olsun" dedi.

İşyapan: "Manisa FK'yı hak ettiği yerlere taşıyacağız"

Futbolu bıraktığı kulüpte uzun yıllardır birçok görev üstlendiğini belirten Sportif Direktör Serkan İşyapan ise, "Futbolu o zamanki adı Manisa Büyükşehir Belediyespor olan bu değerli kulüpte bıraktım. Sonrasında yardımcı antrenörlük, scout ekibi gibi birçok görev de üstlendim. Şimdi de Sportif Direktör olarak bu camiaya hizmet edeceğim. Evim olarak gördüğüm Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için çok çalışacağız. Hep birlikte Manisa Futbol Kulübü'nü hak ettiği yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa FK'nın yeni sportif direktörü Serkan İşyapan oldu
Manisa FK'nın yeni sportif direktörü Serkan İşyapan oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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