Manisa Futbol Kulübü'nde üst yöneticiliğe Yılmaz Bal getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Futbol Kulübü'nde üst yöneticiliğe Yılmaz Bal getirildi

Manisa Futbol Kulübü'nde üst yöneticiliğe Yılmaz Bal getirildi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa'da üst yöneticilik (CEO) görevine Yılmaz Bal getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa'da üst yöneticilik (CEO) görevine Yılmaz Bal getirildi.

Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, yeni CEO Yılmaz Bal için takımın Afyonkarahisar'da kamp yaptığı otelde gerçekleşen imza törenine kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve sportif direktör Serkan İşyapan'ın katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Aktan, kulüplerinin bünyesine nitelikli, kaliteli, güvenilir insanları kattıklarını belirtti.

Futbolun bir ekip işi olduğunu bildiren Aktan, şunları kaydetti:

"Daha önceden de tanıdığımız, sevdiğimiz Yılmaz kardeşimle görüştük. Kulübümüzü CEO olarak temsil edecek. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Umarım Manisa Futbol Kulübü'nde hep birlikte başarılı günler geçiririz. Manisa Futbol Kulübü keyifli bir kulüp. Ne yaptığını bilen bir kulüp. Ne yapacağımız da çok önemli. Yılmaz kardeşimin bilgi ve birikimlerinden en iyi şekilde faydalanacağız. Hedefimiz Süper Lig ve umarım en kısa sürede hedeflediğimiz yere ulaşırız."

Yılmaz Bal ise Manisa Futbol Kulübü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olan bir ekibe katıldım. Bunun vermiş olduğu büyük bir mutluluk var. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni bu göreve layık gördüler. İnşallah el birliğiyle başarılı olacağımıza inancım tam. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Manisa Futbol Kulübü'nde üst yöneticiliğe Yılmaz Bal getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Aytaç Kara Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa Futbol Kulübü'nde üst yöneticiliğe Yılmaz Bal getirildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 16:23:45. #1.16#

title