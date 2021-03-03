Manisa FK'nın rakibi Ankara Demirspor

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa koşan 64 puanlı namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Ankara Demirspor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak maçta Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Manisa FK'da kart cezalısı Emir müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Serkan Özbalta, sahalarında kazanacaklarına inandığını söyledi. Özbalta, "Yarışta bir engeli daha aşmayı hedefliyoruz. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı