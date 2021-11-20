Manisa FK'nın rakibi Altınordu

Spor Toto 1'inci Lig'de 9 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Manisa Futbol Kulübü, yarın 13'üncü hafta mücadelesinde son 4 maçını kaybeden ve kendisi gibi düşme hattında yer alan Altınordu'yu konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Ege derbisinde Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Biletler kapalı 20 ve 15, maraton 10 TL'den satışa çıktı.

Ev sahibi ekipte kırmızı kart cezalısı Orgill forma giyemeyecek. Konuk takımda sarı kart cezalısı Metehan ve sakatlıkları bulunan Şeref ile Yusuf Can kadroda yer almayacak. Ligde ilk 3 maçını kazandıktan sonra çıktığı 9 karşılaşmada 8 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Manisa FK, 12 maçta topladığı 10 puanla 17'nci sırada, Altınordu da aynı puanla 18'inci basamakta yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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