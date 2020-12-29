Manisa FK'nın konuğu Sarıyer
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Manisa FK'nın konuğu Sarıyer

29.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:54
Manisa FK'nın konuğu Sarıyer

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında sahasında ağırlayacağı Sarıyer'i mağlup ederek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında sahasında ağırlayacağı Sarıyer'i mağlup ederek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübümüz, 30 Aralık Çarşamba (Yarın) günü sahasında Sarıyer'i konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde 47 puanla namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Sarıyer maçını da kazanarak ligin ilk yarısını 3 puanla tamamlamak istiyor.

Mücadelenin hakemi Celal Bayraklı

Manisa Futbol Kulübü ile Sarıyer arasında oynanacak mücadeleyi hakem Celal Bayraklı yönetecek. Karşılaşmada Bayraklı'nın yardımcılıklarını Aykut Küçük ve Azad İlhan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar. - MANİSA

Manisa FK'nın konuğu Sarıyer
Manisa FK'nın konuğu Sarıyer
Manisa FK'nın konuğu Sarıyer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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