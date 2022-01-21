Manisa FK'nın konuğu Gençlerbirliği

MANİSA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yenerek 25 puanla düşme potasından uzaklaşan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Mehmet Türkmen görev yapacak. Manisa FK'da kart cezalısı kaleci Muhammet Birkan maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Turgay Altay, Gençlerbirliği maçını kazanıp seri başlatacaklarını söyledi. Altay, "Puan durumunda rahatlamak istiyoruz. Ardından hedefimizi üst sıralar olarak belirleyeceğiz. Gençlerbirliği iyi bir takım ancak istediğimiz sonucu alacağız" dedi.

OGNJEN OZEGOVİC İMZAYI ATTI