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Manisa FK'nın gözü TFF'de

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dün koronavirüs salgını yüzünden duran alt liglerin kalan haftalarının oynatılmamasına karar verip, sezonun nasıl tescil edileceğini henüz açıklamamasıyla TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'e alınmayı beklemeye başladı.

Manisa FK'nın gözü TFF'de
01.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:21

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dün koronavirüs salgını yüzünden duran alt liglerin kalan haftalarının oynatılmamasına karar verip, sezonun nasıl tescil edileceğini henüz açıklamamasıyla TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'e alınmayı beklemeye başladı. Uzun süre zirvede götürdüğü grubunda 63 puanla lider Yılport Samsunspor'un ardından ikinci sırada yer alarak Play-Off'u erken garantileyen, Kırmızı Grup lideri 60 puanlı Bandırmaspor'dan bile daha çok puan toplayan Manisa FK, iki grupta ilk iki sırada bulunan ekiplerin 1'inci Lig'e alınmasını talep ediyor.

TFF'nin dünkü kulüplerle toplantısında ilk iki sırada yer alan takımların üst lige alınması fikrinin ön plana çıktığı ancak son kararın belirsiz olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılarda yönetim, TFF'nin son gelişmeler ve Kulüpler Birliği'nin girişimleriyle aldığı kararı saygıyla karşıladıklarını belirtip spekülasyonlara kulaklarını tıkayarak sükunetle tescil kararını beklediklerini açıkladı. Manisa'da teknik direktör Cihat Arslan ise takımı TFF'nin kararına rağmen dağıtmayıp antrenmanları liglerin tescili açıklanana kadar sürdürecek. Arslan, takımının lig oynanmasa da bir süre daha çalışıp yeni sezona daha hazır olmasını istiyor.


Kaynak: DHA

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