Manisa FK'nın gözü koltukta

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'de İstanbulspor'u deplasmanda 4-3, Denizlispor'u ise evinde 1-0 yenerek 2'de 2 yapan Manisa Futbol Kulübü, gözünü liderlik koltuğuna çevirdi.