Manisa FK'nın gözü koltukta
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Manisa FK'nın gözü koltukta

Manisa FK'nın gözü koltukta
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'de İstanbulspor'u deplasmanda 4-3, Denizlispor'u ise evinde 1-0 yenerek 2'de 2 yapan Manisa Futbol Kulübü, gözünü liderlik koltuğuna çevirdi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'de İstanbulspor'u deplasmanda 4-3, Denizlispor'u ise evinde 1-0 yenerek 2'de 2 yapan Manisa Futbol Kulübü, gözünü liderlik koltuğuna çevirdi. Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği'nin rakibi olacak siyah-beyazlılar parolasını 3 puan olarak belirledi.

Kurduğu iddialı kadroyla sezona başlayan Manisa FK, resmi maçlarda yenilmezlik serisini ise 38 karşılaşmaya çıkarıp büyük bir başarıya imza attı. Geçen sezon 2'nci Lig'de namağlup şampiyonluğa uzanan Ege ekibi 2'nci hafta sonunda 6 puanla averajla 4'üncü basamakta yer alıyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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