Manisa FK, NasaDoge Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Manisa FK, NasaDoge Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA, Ahmet Bayram - Spor
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Manisa FK, NasaDoge Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yarın NasaDoge Menemenspor'u konuk edeceği 24. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yarın NasaDoge Menemenspor'u konuk edeceği 24. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlık çalıştı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Manisa FK'de sakat Dever Orgill dışında eksik futbolcunun olmadığı belirtildi.

Yarın Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak müsabakayı hakem Buğra Taşkınsoy yönetecek. ???????

AA / Ahmet Bayram - Spor

Spor Toto, Manisa, Altay, Spor, Haberler

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