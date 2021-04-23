Manisa FK namağlup unvanını sürdürdü
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Manisa FK namağlup unvanını sürdürdü

Manisa FK namağlup unvanını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu şampiyon olarak bitirmeyi garantileyen Manisa Futbol Kulübü, Zonguldak Kömürspor deplasmanından beraberlikle dönerek bitime 2 maç kala namağlup unvanını korudu.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu şampiyon olarak bitirmeyi garantileyen Manisa Futbol Kulübü, Zonguldak Kömürspor deplasmanından beraberlikle dönerek bitime 2 maç kala namağlup unvanını korudu.

Gelecek sezon tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de yer alacak siyah-beyazlılar, son 6 karşılaşmasından eşitlikle ayrıldı. Son olarak Kahramanmaraşspor'u deplasmanda 3-1 yenen Manisa FK; Anagold 24Erzincanspor, Hekimoğlu Trabzon, Şanlıurfaspor, Uşakspor, Hacettepe ve Zonguldak Kömürspor müsabakalarından 1'er puanla ayrıldı. Teknik direktör Serkan Özbalta, ligi yenilgisiz kapatmayı hedeflediklerini belirterek, "Şampiyon olduk ama maçlarımız bitmedi. Biz her rakibe karşı saygılı oynayacağız ve kazanmak için sahaya çıkacağız. İnanıyorum ki ligi yenilmeden bitiririz" dedi.Manisa Futbol Kulübü gelecek 2 maçta Gümüşhanespor ve Sarıyer (D) ile karşı karşıya gelecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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