Manisa FK Metin'le imzaladı
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Manisa FK Metin'le imzaladı

Manisa FK Metin'le imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftayı 9 puanla kapatan Manisa Futbol Kulübü, kaleci Metin Uçar'ı renklerine bağladı.

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftayı 9 puanla kapatan Manisa Futbol Kulübü, kaleci Metin Uçar'ı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 30 yaşındaki eldivenle 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan yeni transfer, "Manisa Futbol Kulübü gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bu transferde büyük pay sahibi olan Mevlüt Aktan başkanıma, yönetimimize, teknik heyetimize çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz bir üst lig olacak. Bu takım için elimden gelenin fazlasını vermeye çalışacağım. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyonluk yaşarız" dedi.

 


Manisa FK Metin'le imzaladı
Manisa FK Metin'le imzaladı
Manisa FK Metin'le imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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