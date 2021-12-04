Manisa FK maç saatini beklemeye başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

MANİSA (İHA) - Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Manisa FK, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Manisa FK, 5 Aralık Pazar günü (Yarın) saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Manisa FK Spor Toto 1. Lig'de ilk kez kendi sahası ve seyircisi önünde karşılaşmaya çıkacak. Karşılaşmayı Çağdaş Altay, Hüseyin Aylak, Abdullah Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Süleyman Soyutürk.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'den namağlup şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, Manisa 19 Mayıs Stadı'nın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle iç saha müsabakalarını Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynarken, Mümin Özkasap Stadı'nın TFF kriterlerine uygun hale getirilmesinin ardından bundan sonraki iç saha mücadelelerini kendi sahası ve seyircisi önünde oynayacak.

Manisa FK, ligde oynadığı 14 karşılaşmada 4 galibiyet 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet ve topladığı 14 puanla ligin 16'ncı sırasında bulunurken, Kocaelispor ise oynadığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 20 puanla ligin 8'inci sırasında bulunuyor. - MANİSA

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Bayern Münih yıl sonuna kadar tribünlerini taraftarlara kapatmak zoruna kaldı

Bayern Münih yıl sonuna kadar tribünlerini taraftarlara kapatmak zoruna kaldı

 Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının hışmına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın yolunu kestiler

Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının hışmına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın yolunu kestiler

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title