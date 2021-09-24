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Manisa FK lider önünde çıkış arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa FK lider önünde çıkış arıyor

TFF 1'inci Lig'e 3 galibiyetle başladıktan sonra üste üste 3 maçını kaybedip taraftarını üzen Manisa Futbol Kulübü, yarın lider Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanına çıkacak.

MANİSA (DHA) - TFF 1'inci Lig'e 3 galibiyetle başladıktan sonra üste üste 3 maçını kaybedip taraftarını üzen Manisa Futbol Kulübü, yarın lider Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Tormin forma giyemeyecek.  Alınan kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Serkan Özbalta, Ümraniyespor karşılaşmasına çıkış gözüyle baktıklarını belirtti. Özbalta, "Zorlu maça çıkacağız. Kazanıp kötü günleri geride bırakmak istiyoruz" dedi.

Siyah-beyazlı ekip zorlu deplasman öncesi haftaya 6 puanla 7'nci sırada başladı. Oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanıp 1 beraberlik alan namağlup zirvedeki Ümraniye'nin ise 16 puanı bulunuyor.


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