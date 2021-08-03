Manisa FK'lı Sertaç Çam: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz

TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün deneyimli oyuncusu Sertaç Çam, Afyonkarahisar kampında değerlendirmelerde bulundu.

TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün deneyimli oyuncusu Sertaç Çam, Afyonkarahisar kampında değerlendirmelerde bulundu. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Sertaç, "Sezona iyi başlayıp hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

İlk olarak geçtiğimiz sezon elde edilen namağlup şampiyonluğa değinen Sertaç, "2019-2020 sezonunun devre arasında Manisa Futbol Kulübü'ne şampiyon olmak için gelmiştim. Sonrasında pandemi, ertelenen lig ve Play-Off'lar sonrası sezon istediğimiz gibi geçmedi. Ardından hemen hemen aynı kadro ve 4-5 takviyeyle geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olduk. Bunun için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'da iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ifade eden tecrübeli oyuncu, "Kamp sürecimiz çok iyi gidiyor. Güzel bir ortamımız var. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Geçen seneden beri bir sistem içerisinde oynuyoruz. Geçen sezon bunun meyvelerini aldık. İnşallah bu sezon da TFF 1'inci Lig'de güzel işlere imza atmak istiyoruz. Sezona iyi başlayıp Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz sezon 13 gol ve 23 asistle 36 gole katkı sağlayan Sertaç, "Bireysel performans olarak bugüne kadar yaptıklarımı konuşmadım, konuşmayı da sevmiyorum. Futbol bir takım oyunu. 11 kişi sahaya çıkıyor ve 11 kişi ve oyuna sonradan giren arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yapıyor. Skor ve asist olarak ben öne çıkmış olabilirim ama bu başarıda herkesin emeği var. Bu anlamda takımdan ayrılan, şu an aramızda olan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkesin o güzel şampiyonlukta emeği vardı. Benim başarımda da herkesin hakkı var. Hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı