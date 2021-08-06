Manisa FK'lı genç oyuncu Mehmet Ali Çelik profesyonel oldu

Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetişen genç yetenek Mehmet Ali Çelik ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetişen genç yetenek Mehmet Ali Çelik ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Mehmet Ali, "Altyapısından yetiştiğim kulüpte profesyonel kariyerime başlayacağım için çok mutluyum" dedi.

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetişen ve A takıma dahil olan genç yetenek Mehmet Ali Çelik ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde Kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da yer aldı. İmza töreninde konuşan genç oyuncu Mehmet Ali Çelik, "Altyapısından yetiştiğim kulüpte profesyonel kariyerime başlayacağım için çok mutluyum. Altyapıdaki her oyuncunun hayali olan Manisa Futbol Kulübü A takım forması giymek benim için çok gurur verici. Manisa Futbol Kulübünün başarısı için her zamankinden daha çok çalışacağım" dedi.

Kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan, altyapıdan çıkarak A takıma dahil olan genç oyuncu Mehmet Ali Çelik'e başarı dileklerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı