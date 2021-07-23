Manisa FK laktat testinden geçti
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Manisa FK laktat testinden geçti

Manisa FK laktat testinden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü oyuncuları hız ve laktat testinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü oyuncuları hız ve laktat testinden geçti.

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği TFF 1 Lig hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Manisa FK'lı futbolcular hız ve laktak testinden geçti. 3 grup halinde yapılan testlerde, futbolcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri tespit edildi. - MANİSA

Manisa FK laktat testinden geçti
Manisa FK laktat testinden geçti
Manisa FK laktat testinden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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