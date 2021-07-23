Manisa FK laktat testinden geçti
Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü oyuncuları hız ve laktat testinden geçti.
Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü oyuncuları hız ve laktat testinden geçti.
Tarihinde ilk kez mücadele edeceği TFF 1 Lig hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Manisa FK'lı futbolcular hız ve laktak testinden geçti. 3 grup halinde yapılan testlerde, futbolcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri tespit edildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı