Manisa FK koptu geliyor
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Manisa FK koptu geliyor

04.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:01
Manisa FK koptu geliyor

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yenen Manisa Futbol Kulübü şampiyonluk yarışında büyük avantajı eline geçirdi.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yenen Manisa Futbol Kulübü şampiyonluk yarışında büyük avantajı eline geçirdi. Zorlu deplasmandan galibiyetle dönen siyah-beyazlılar takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un haftayı yenilgiyle kapatmasının ardından rakibiyle puan farkını 14'e çıkardı. Teknik direktör Serkan Özbalta önemli bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Sezonun ilk antrenmanından beri söylediğimiz tek şey kendi oyunumuza odaklanmamız. Bu oyun gücünü devam ettirdiğimiz sürece de skorun geleceğine inanıyoruz. Sahada mücadele elbette olacak ama bir organizasyon içerisinde sahaya bir şeyler koymak durumundayız. Kocaeli'de de gerekeni yaptık ve kazandık" dedi. 

Başarının baş aktörlerinin oyuncuları olduğunu vurgulayan Serkan Özbalta, "Futbolcularımızda ciddiyet ve odaklanma olgusu çok güçlü. Ancak bu iş daha bitmedi. Son düdük çalıncaya kadar, matematiksel olarak hedefe ulaşana kadar en iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyacağız. Pazar günü Afjet Afyonspor'la maçımız var. O maça da aynı ciddiyetle hazırlanacağız. Takımımızda çok sağlam bir aile ortamı oldu. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Manisa halkının gönülden bize destek verdiğini hissediyoruz. Bu galibiyette çok önemli pay sahibi olan oyuncularımı kutluyorum ve bu galibiyeti Manisa halkına armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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