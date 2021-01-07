Manisa FK kampa girdi
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Manisa FK kampa girdi

07.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:41
Manisa FK kampa girdi

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devreyi rakiplerine fark atarak 18 maçta 48 puanla lider tamamladıktan sonra son haftayı bay takım olarak geçen Manisa Futbol Kulübü, kamp çalışmalarına başladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devreyi rakiplerine fark atarak 18 maçta 48 puanla lider tamamladıktan sonra son haftayı bay takım olarak geçen Manisa Futbol Kulübü, kamp çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı ekip devre arasında Antalya Belek'te kampa girdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta ikinci yarının bir hayli zor geçeceğini ve maçlara çok iyi hazırlanacaklarını söyledi. Şampiyonluk yarışında hata yapmayacaklarını ifade eden Özbalta, "İlk devreyi yenilgisiz lider tamamladık. Avantajlıyız ama henüz lig bitmedi. Asla ciddiyeti elden bırakmayacağız. Futbolcularım da şampiyon olmayı çok istiyorlar. İstek ve hırsımız bizi başarıya götürecektir" dedi.

Manisa FK kampa girdi
Manisa FK kampa girdi
Manisa FK kampa girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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