Manisa FK kaldığı yerden devam
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Manisa FK kaldığı yerden devam

28.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:15
Manisa FK kaldığı yerden devam

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, namağlup unvanını koruyarak 11 puan farkla liderliğini sürdürdü.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, namağlup unvanını koruyarak 11 puan farkla liderliğini sürdürdü. Oynadığı 19 maçta 16 galibiyet alıp 3 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, profesyonel liglerin en başarılı takımı oldu. Teknik direktör Serkan Özbalta, ikinci yarının zorlu geçeceğini belirterek, "Önemli bir virajı daha kazasız döndük. Manisa'daki insanların sevinçlerine ortak olabiliyorsak, aldığımız skorlarla onları huzurlu edebiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Devre arasında çok sağlıklı bir kamp dönemi geçirdiklerine değinen Özbalta, "İkinci yarılar sıkı geçer, ikinci yarılarda takımlardan oyun bekleme ihtimali azdır. Bunun bilincindeyiz. Ligin ilk yarısını lider bitiren bir Manisa FK takımı olunca rakiplerin de bize bakışının farklı olacağını biliyorduk. Galibiyeti elde ederken 8-9 net pozisyonumuz var. İyi oyun oynamaya çalışıyoruz. Kötü bir zemin vardı ama bu işin bahanesi yok. Hep beraber, kulüp başkanımızdan aşçımıza kadar, hocalar, oyuncular herkes taşın altına elini sokup bu gemiyi hangi fırtına olursa olsun, hangi sahada olursa olsun limana yanaştırmak zorundayız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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