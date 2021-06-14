Manisa FK İzmir Futbol Okulu açıldı
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Manisa FK İzmir Futbol Okulu açıldı

Manisa FK İzmir Futbol Okulu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ege Bölgesi'ne yayılarak yetenekli sporcuları kulübe ve Türk futboluna kazandırmak isteyen Manisa Futbol Kulübü İzmir Futbol Okulu çalışmalarına başladı.

Ege Bölgesi'ne yayılarak yetenekli sporcuları kulübe ve Türk futboluna kazandırmak isteyen Manisa Futbol Kulübü İzmir Futbol Okulu çalışmalarına başladı.

Son dönemde akademisinden çıkardığı ve Türk futboluna kazandırdığı isimlerle dikkat çeken Manisa Futbol Kulübü Futbol Okulları çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 5-12 yaş arasındaki sporcuların kayıt yaptırabileceği Futbol Okulları, Manisa ile ilçelerinin ardından İzmir ve Denizli'de de faaliyet gösterecek. Bu kapsamda açılan Manisa FK İzmir Futbol Okulu, Şube Sorumlusu Erman Yıldırım yönetiminde çalışmalarına başladı.

Bilal Kısa da Manisa FK Futbol Okulunu tercih etti

Manisa FK İzmir Futbol Okulu, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Bir dönem Galatasaray ve Akhisarspor formaları giyen eski milli futbolcu Bilal Kısa da oğlu Ömer Kısa'yı Manisa FK İzmir Futbol Okulu'na kayıt yaptıran isimler arasında yer aldı. - MANİSA

Manisa FK İzmir Futbol Okulu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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