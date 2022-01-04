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Manisa FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Manisa FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, hafta sonu İstanbulspor'u konuk edeceği 20. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, hafta sonu İstanbulspor'u konuk edeceği 20. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda maç yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte Bedirhan Altunbaş ile Dever Orgill??????? dışında eksik futbolcunun olmadığı belirtildi.

Öte yandan, Bedirhan Altunbaş'ın takımdan ayrı koşu çalışmalarına başladığı öğrenildi.

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AA / Ahmet Bayram - Spor Haberleri

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