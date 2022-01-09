Manisa FK-İstanbulspor maçının ardından

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, maçta kazanmayı hak edecek bir mücadele sergilemediklerini söyledi.

Turgay Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda baskılı oynamalarına rağmen yaptıkları hatalarla müsabakayı kaybettiklerini belirtti.

Özellikle hücum bölgesinde ürettikleri pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Müsabakayı kazanmayı hak edecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Futbol hatalar oyunu, maçın içindeki en küçük hatanızı rakipler değerlendiriyor. İlk yarıda net pozisyonlarımız var ve bunları değerlendirmek zorundasınız. Değerlendiremeyince rakibin oyun içindeki etkisi arıyor ve oyuna ortak oluyor. Bu safhada önemli olan oyununuzu kabul ettirmek. Bizim son 6 maçta lige tutunmamızı sağlayan en temel şey, oyunumuzu kabul ettirmek ve rakibe pozisyon vermemektir."

Dalgıç: "Galip gelmesini bildik"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Hüseyin Dalgıç güçlü oyunculardan kurulu ve kaliteli bir teknik direktöre sahip bir takıma karşı zorluk derecesi yüksek bir maç yaptıklarını söyledi.

Manisa'nın Spor Toto 1. Lig'deki her takım için zorlu bir deplasman olduğuna dikkati çeken Dalgıç, "Rakibimizin sahadaki planlarına ve oyun formasyonlarına doğru karşılık verince galip gelmeyi bildik. Bizim hedefimiz ilk 6'nın içinde kalmak. Sonrasında daha yukarılara da çıkmak istiyoruz. Ligin sonuna doğru Play-off grubunda yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Bayram - Spor Haberleri

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