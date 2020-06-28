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Manisa FK hız kesmiyor

Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Manisa FK hız kesmiyor
28.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:11

Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Tff 2. Lig ekiplerinden Manisa FK hazırlıklarını teknik' Direktör Cihat Arslan yönetiminde devam ettiriyor. Manisa FK'nın ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı koordinasyon çalışması ve yarı sahada oyunla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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