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Manisa FK hedeften uzaklaştı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK hedeften uzaklaştı

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, Play-Off hedefinden ise uzaklaştı.

MANİSA (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, Play-Off hedefinden ise uzaklaştı. Teknik Direktör Turgay Altay, maçta önemli pozisyonlara girdiklerini ancak son vuruşları iyi yapamadıklarını söyledi.

İkinci yarıda oyundan düştüklerini anlatan Altay, "Hem yorgunluk hem de oyuncularımın sakatlıklardan yeni çıkması üzerine oyunu domine edemedik. Karşılıklı pozisyonlarla ikinci devre geçti. Bir puana razı olduk. Kazanmak adına atakları sonlandırmalıyız. Bunun motivasyonununu iyi sağlamamız gerekiyor. Pozisyonlara giren bir takımız. Ancak bir türlü netice alamıyoruz" dedi.30 puanı bulunan Manisa FK, ligde pazartesi günü Ümraniyespor'u ağırlayacak.


- Manisa

Demirören Haber Ajansı - Spor

Bandırmaspor, Spor Toto, Play Off, Manisa, Spor, Haberler

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