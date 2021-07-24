Manisa FK günü çift idmanla tamamladı
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Manisa FK günü çift idmanla tamamladı

Manisa FK günü çift idmanla tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu sezon tarihinde ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü 2. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çift idmanla devam ettirdi.

Bu sezon tarihinde ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü 2. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çift idmanla devam ettirdi.

Manisa Futbol Kulübü, 2. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta yönetiminde yapılan sabah antrenmanında takım, sahada kuvvet çalışması yaptı. Oyuncular akşam antrenmanında ise taktik çalışma gerçekleştirdi. - MANİSA

Manisa FK günü çift idmanla tamamladı
Manisa FK günü çift idmanla tamamladı
Manisa FK günü çift idmanla tamamladı
Manisa FK günü çift idmanla tamamladı
Manisa FK günü çift idmanla tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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