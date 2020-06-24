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Manisa FK, günü çift antrenmanla tamamladı

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa FK, günü çift antrenmanla tamamladı
24.06.2020 22:32 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:36

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa FK, hazırlıklarını ara vermeden devam ettiriyor. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde sabah gerçekleşen antrenmanda dayanıklılık testinden geçen Manisa FK'lı futbolcular, akşam antrenmanında ise aerobik koşuyla başlayıp, pas çalışmasıyla sona erdirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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