Manisa FK güç topluyor
TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü hazırlıklarını yoğun bir tempoda devam ettirerek çalışmalarını sürdürüyor.
12.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:56
TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü hazırlıklarını yoğun bir tempoda devam ettirerek çalışmalarını sürdürüyor.
Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde aerobik dayanıklılık koşusuyla günü tamamlayan Manisa Futbol Kulübünde hazırlıklar yarın yapılacak olan çift antrenmanla devam edecek. - MANİSA
Kaynak: İHA