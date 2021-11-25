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Manisa FK gözü seri galibiyetlerde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa FK gözü seri galibiyetlerde

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Altınordu'yu 1-0 yenerek 9 maç sonra kazanan Manisa Futbol Kulübü'nde moraller yerine geldi.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Altınordu'yu 1-0 yenerek 9 maç sonra kazanan Manisa Futbol Kulübü'nde moraller yerine geldi. Kara bulutları dağıtan siyah-beyazlı ekip deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçına da iddialı hazırlanırken, teknik direktör Tugay Altay, seri galibiyetlerin geleceğine inandığını söyledi. Balıkesirspor mücadelesinin çok kritik olduğunu belirten Altay, "Biz halen düşme hattındayız, Balıkesirspor da sonuncu. İki takım için de son derece önemli bir müsabaka olacak. İnanıyorum ki önümüzdeki maçları ve ligin ilk yarısını istediğimiz gibi bitirip asıl hedefimiz olan yere doğru çıkışa geçeriz" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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