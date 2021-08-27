Manisa FK, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa FK, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor

Manisa FK, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 3. hafta mücadelesinde Pazar günü saat 19.15'te deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 3. hafta mücadelesinde Pazar günü saat 19.15'te deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Manisa FK, TFF 1. Lig 3. hafta mücadelesinde 29 Ağustos Pazar günü Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Tarihinde ilk kez yükseldiği TFF 1. Lig'e İstanbulspor ve Denizlispor galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başlayan Ege ekibi, Gençlerbirliği deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

Manisa Futbol Kulübü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Levent Gümüşdere. - MANİSA

Manisa FK, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor
Manisa FK, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'ye övgüler yağdırdı
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'ye övgüler yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Metin Çekmez Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Manisa FK, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 14:58:38. #1.15#

title