Manisa FK-Gençlerbirliği maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, "Kazanmak önemli, bu bizi daha iyi bir takım yapacak.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, "Kazanmak önemli, bu bizi daha iyi bir takım yapacak." dedi.

Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Aldıkları galibiyetin takımını psikolojik anlamda da rahatlatacağını kaydeden Altay, "Zaten iç sahada rakiplerimize üstünlük kuruyorduk. Maçın başında enteresan olaylar yaşanmasa çok daha farklı bir başlangıç yapacaktık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Başından sonuna kadar ne yapılması gerekiyorsa yapıp, maçı kazandılar." diye konuştu.

Altay, aldıkları galibiyetin gelecek haftalar için motivasyonlarını arttıracağının belirterek, "Bu tip maçlar, değerli maçlardır, takımları büyüten maçlardır. Böyle bir maç yaşadık. Kazanmak önemli, bu bizi daha iyi bir takım yapacak." dedi.

Metin Diyadin: "Çocukları iyi niyeti ve mücadeleleri için tebrik ediyorum"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin de kulübün efsane başkanı İlhan Cavcav'ı vefatının 5. yılında rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Manisa FK'nin tecrübeli bir takım olduğunu dile getiren Diyadin, şöyle konuştu:

"Oyunun ilk yarısı çocuklar istekli ve doğru bir oyun oynadılar, öne de geçtiler. Biz oyun üstünlüğünün Manisa FK'de olacağını biliyorduk. İkinci yarıya zorunlu bir değişiklik yaparak başladık. Öne geçebileceğimiz pozisyonlar da bulduk ama olmadı. Neticede mağlup olduk. Çocukları iyi niyeti ve mücadeleleri için tebrik ediyorum ama tabii bunlar yetmiyor bazen."