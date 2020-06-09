Manisa FK futbolcuları laktat testinden geçti TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünün futbolcuları bugün 4'erli gruplar halinde laktat testine tabi tutuldu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünün futbolcuları bugün 4'erli gruplar halinde laktat testine tabi tutuldu.

Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir ara verdiği çalışmalarına hafta sonunda Halil Onultmak Spor Tesislerinde yeniden başlayan Manisa Futbol Kulübü, bu sabah Muradiye Karaali Spor Tesislerinde dört grup halinde laktat testine tabi tutuldu. - MANİSA

Kaynak: İHA